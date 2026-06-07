De Grand Prix van Monaco is voorlopig stilgelegd door een probleem met het asfalt en het is maar de vraag of die nog wordt vervolgd. Na een crash van Charles Leclerc in bocht 19 werd een ‘code rood’ afgekondigd, omdat het wegdek kapot is.

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De wedstrijdleiding moet nu gaan besluiten of er nog verder kan worden gereden in Monaco. De opties zijnm het stilleggen van de race en onderzoeken wat de schade is. Dat is nu het geval. Maar afhankelijk van de uitkomst kan het besluit zijn dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt. Met 67 ronden gereden is dat mogelijk.

Het kan ook zijn dat de coureurs straks weer in hun auto’s stappen, één of twee formatieronden rijden en daarna een staande (her)start volgt.

Later meer.

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