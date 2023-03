Coureurs Jeroen Bleekemolen en Renger van der Zande spraken in de seizoengids van FORMULE 1 Magazine lovende woorden over Logan Sargeant. Beide kenners voorzagen een goed debuutjaar voor de Amerikaanse rookie. Die verwachting blijkt tot nu toe alleszins reëel; bij Williams is er tevredenheid alom over de 21-jarige coureur.

Wat Sargeant samen met teamgenoot Alex Albon komend weekend kan presteren in de straten van Melbourne is afwachten. Op de snelle stukken van de baan in Australië mag wat worden verwacht van de blauwe bolide. En daarmee ook van de Amerikaan, rijdend voor een team dat in handen is van een investeringsmaatschappij uit zijn thuisland.

“Sargeant is natuurlijk ook aangetrokken omdat hij als Amerikaan interessant is”, zei Bleekemolen daarover voorafgaand aan dit seizoen. Hij is lovend over de potentie van de rookie: “Hij was in de tweede helft van vorig seizoen sterk bezig in de Formule 2. Het was een veld waarin niemand er echt bovenuit stak, Felipe Drugovich (de latere kampioen, red.) was gewoon de meest constante. Maar ik vond Sargeant wel één van de sterkste rijders. Het wordt interessant om te zien wat hij kan.”

Vowles onder de indruk

Sargeant eindigde weliswaar als vierde in de eindstand, maar Williams had al een meerjarenplan met hem. Hij werd door toenmalige teambaas Jost Capito voor dit seizoen naar het team gehaald als vervanger van de Canadees Nicholas Latifi. Niet lang daarna moest Capito echter zelf ook vertrekken, waarna James Vowles de nieuwe teambaas werd.

Ook die is onder de indruk. “Logan heeft in de eerste races het gelijk bewezen van Williams”, liet Vowles onlangs al optekenen ver zijn Amerikaanse rookie. Hij kende Sargeant zelf naar eigen zeggen niet goed genoeg om een snel oordeel te vellen. Met terugwerkende kracht is Vowles blij dat Sargeant de stoel bij Williams heeft gekregen. “Hij kan nog beter worden.”

Renger van der Zande zag al voor de seizoenstart een goede combi in Sargeant en teamgenoot Alex Albon: “Die is gegroeid bij Red Bull, als persoon. Hij heeft een behoorlijke dauw gekregen daar, ook van Max Verstappen. Daar is hij nu wel overeen en wellicht dat hij kan leveren. Het is een coureur waar je misschien geen wereldtitel mee gaat winnen. Williams moet hopen op zijn ervaring in combinatie met de rauwe snelheid van Sargeant.”

Dat laatste toonde de Amerikaan al in de eerste beide races, ook in de vrije trainingen en kwalificatie. Punten leverde het nog niet op: Sargeant eindigde in Bahrein als twaalfde en in Saoedi-Arabië als zestiende. Geen fouten maken, races uitrijden, ervaring opdoen en zo zichzelf én het team vooruit helpen – dat is het voornaamste in de eerste maanden. En als de verwachtingen kloppen, komen er volgens Vowles en consorten voor Sargeant in het dichtbevolkte middenveld van de Formule 1 dan vanzelf punten.