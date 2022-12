Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel denkt dat het een heel moeilijk moment zal worden om terug te keren in de paddock zonder zelf rijder te zijn.

Het schokte de Formule 1-wereld in de zomerstop toen Sebastian Vettel zijn pensioen bekendmaakte. In de laatste races van het seizoen leek de Duitser beter en beter te worden, maar nu is het tijdperk Vettel dan toch echt voorbij.

Afgelopen zondagavond ontving Vettel de Gregor Grant Lifetime Achievement Award bij de Autosport Awards. De oeuvre-award wordt uitgereikt aan een coureur wiens prestaties in het zonnetje moeten worden gezet. Eerder wonnen onder andere Niki Lauda en Nigel Mansell al de prijs.

Vettel zegt tegenover Motorsport zeker terug te keren in de paddock. “Ik hou van de mensen en de sport, het zal hoe dan ook een moeilijk moment worden, maar ik zal zeker nog langskomen”, zegt Vettel. De viervoudig wereldkampioen weet nog niet wat hij in de nabije toekomst zal gaan doen, maar tijd met zijn familie doorbrengen is waar hij op dit moment het meest aan denkt.

De Duitser kreeg twee staande ovaties na het in ontvangst nemen van de Gregor Grant trofee en gaat er trots mee naar huis: “Het betekent heel veel voor me, ik heb thuis de ‘coureur van het jaar’ trofee, deze komt er waarschijnlijk naast te staan”, sluit Vettel af.

Foto: Motorsport Images