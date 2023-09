Sebastian Vettel heeft Max Verstappen gefeliciteerd met het breken van zijn record. Tegen de Duitse krant Sportschau gaat Vettel in op de prestatie van de Nederlander, die nu het record voor meeste overwinningen op rij in handen heeft. Vettel zette het vorige record in 2013.

Toen Vettel in de laatste race van 2013 over de finishlijn ging, zette de Duitser een nieuw record. Hij had namelijk negen races op rij gewonnen. Een week eerder had hij het vorige record al gebroken, dat stond namelijk op zeven races op naam van Michael Schumacher. Maar met negen overwinningen op rij leek Vettel zich onsterfelijk te hebben gemaakt in de statistieken. Het was zo’n fenomenale prestatie dat het op dat moment een onbreekbaar record leek te zijn.

En tien jaar lang klopte dat ook. Ondanks de dominantie van Mercedes kwam Lewis Hamilton nooit verder dan vijf op rij. Nico Rosberg tikte twee keer de zeven aan maar moest het daar ook bij laten. Valtteri Bottas won überhaupt nooit meerdere races op rij. Maar op Monza in 2023 brak Max Verstappen dan toch het record van Vettel door voor de tiende keer achter elkaar als eerste over de finishlijn te gaan.

Vettel is enorm onder de indruk. “Ik kan er alleen maar voor klappen”, zegt de Duitser, die zelf met Red Bull vier keer kampioen werd. “De prestatie van het hele team is super. Vooral ook van Max, die iedere week ontzettend consistent presteert. Verstappen en Red Bull zitten op een volledig ander niveau dan de concurrentie. Dat moet je erkennen en daar kan je alleen maar respect voor hebben. Het is geweldig om naar te kijken.”

