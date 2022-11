Sebastian Vettel denkt dat Aston Martin meer uit de sprintrace had kunnen halen. Na een pittig gevecht met teammaat Lance Stroll eindigde de Duitser op een knappe P9. De Canadese teammaat van de viervoudig kampioen zakte terug naar plek achttien.

“We hadden veel meer uit de race kunnen halen als we als team beter hadden samengewerkt”, zegt de Duitser wijzend naar zijn gevecht met Lance Stroll. De viervoudig wereldkampioen begon de race als dertiende, maar zijn teamgenoot wist hem te passeren in de eerste rondes. Sebastian Vettel reed naarmate de race vorderde een snellere pace en moest Stroll passeren om kans te maken op punten.

Foto: Motorsport Images

De Canadees verdedigde echter stevig en dwong Vettel het gras op. Later kreeg Stroll hier een tijdstraf van tien seconden voor wat hem uiteindelijk een magere achttiende plek bezorgde. Vettel begrijpt dat Stroll wilde verdedigen, maar trekt de manier waarop wel in twijfel: “Het is natuurlijk logisch dat je geen positie wilt verliezen, maar je moet afwegen of het in deze situatie wel de juiste beslissing is geweest”, gaat Vettel verder.

De Duitser kwam uiteindelijk als negende over de streep en ziet in de race kansen om nog verder op te schuiven naar voren: “Vandaag hadden we een hele sterke pace. Magnussen start voor ons dus daar zijn onze pijlen op gericht”, eindigt de viervoudig wereldkampioen.