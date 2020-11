Vettel verwacht wedstrijdje bandenmanagen: ‘Moeten sluw als een vos zijn’

Ferrari’s Sebastian Vettel en Charles Leclerc slaagden er in Bahrein niet in zich bij de eerste tien te kwalificeren. De Grand Prix van zondag belooft daarbij een wedstrijdje bandenmanagen te worden, verwacht Vettel. Een goede strategie is dus vereist: “Anders wordt het een lange, zware race.”

Dat stelt Vettel na een kwalificatie waar volgens hem wellicht íéts meer in had gezeten: “Maar over het algemeen is dit wel waar we thuishoren”, erkent de nummer elf van de zaterdag, die teamgenoot Leclerc één plek voor bleef.

Om zondag kans te maken op een goed resultaat, vervolgt Vettel, zal het op de strategie aankomen. “Deze baan is super zwaar voor de banden, dus het managen daarvan wordt cruciaal. We moeten zodoende sluw zijn als een vos. Als dat lukt, maken we kans op goede punten. Anders wordt het een lange, zware race”, denkt hij.

Teamgenoot Leclerc denkt ook dat de Scuderia misschien iets meer uit de kwalificatie had kunnen halen, maar erkent net zo goed dat dit geen wereld van verschil had gemaakt. De Monegask prijst zich echter gelukkig dat Ferrari vrije bandenkeuze heeft nu het buiten de top tien start. “Hoeveel ons dat oplevert, moeten we echter maar zien”, haalt hij tegelijkertijd aan. “De gehele top tien start immers op mediums.”