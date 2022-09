Viaplay heeft de samenwerking met Max Verstappen uitgebreid. De streamingsdienst, in Nederland rechtenhouder van de Formule 1, gaat in de toekomst nog meer programma’s maken rondom de wereldkampioen. Ook zal het logo van Viaplay al vanaf de komende race in Singapore op Verstappens helm zichtbaar zijn.

“Ik ben superblij met de uitbreiding van het partnership”, aldus Verstappen. “Ik weet zeker dat we de fans de komende tijd op nog veel meer mooie programma’s kunnen trakteren. Streaming is de nieuwe manier van uitzenden en ik vind dat Viaplay uitstekend werk verricht om deze toekomst vorm te geven.”

Verstappen was eerder dit jaar al op Viaplay te zien in twee documentaires. Er zullen er in de maanden na afloop van het komende seizoen meer volgen.