De Formule 3-titelstrijd is op dramatische wijze ten einde gekomen op Monza. De race werd na een crash vroegtijdig beëindigd, maar met een tijdstraf voor kampioenschapsleider Victor Martins was het rekenen geblazen wie de nieuwe kampioen was. Die eer is uiteindelijk alsnog naar Martins gegaan, al was het zweten geblazen aan de pitmuur.

Victor Martins heeft voorafgaand aan de laatste race de beste kaarten in handen. Isack Hadjar, Oliver Bearman, Zane Maloney, Roman Stanek en Arthur Leclerc maken ook nog aanspraak op de titel, met Bearman en Maloney als grootste kandidaten naast Martins.

Die drie coureurs strijden in de slotfase van de race op Monza ook om de zege, totdat in ronde 17 van de 22 de safetycar op de baan komt na een incident tussen MP Motorsport-coureur Kush Maini en Brad Benavides. De Indiër verliest in Lesmo 2 de controle over de auto en glijdt achterwaarts terug de baan op, waar Benavides hem niet meer kan ontwijken en ze vol in de bandenstapels knallen.

Het wachten was zenuwslopend voor Martins. Foto: Getty Images

Vervolgens besluit de wedstrijdleiding de race stil te leggen met de rode vlag. Tijdens het wachten op nieuws van een eventuele hervatting van de race krijgt Martins, op dat moment derde, een tijdstraf van vijf seconden vanwege het veelvoudig overschrijden van de track limits. Niet veel later komt het nieuws dat de race niet hervat wordt, waardoor het plots rekenen geblazen is wie er nou de nieuwe Formule 3-kampioen is en daarmee Dennis Hauger opvolgt.

Lang heerst er onduidelijkheid bij alle teams, maar dan komt er voor Martins goed nieuws. De FIA rekent terug naar de vijftiende ronde en voegt dan de tijdstraf van vijf seconden toe, waardoor de Fransman op 137 punten uitkomt terwijl racewinnaar Maloney op 134 punten komt met Bearman erachter op 132.

“Ik heb hier geen woorden voor”, zegt Martins na de race, die vervolgens even volschiet. “Ik had een geweldige race. De jongens vooraan namen veel risico. Ik wilde gewoon derde blijven en de punten pakken. Ik heb er alles aan gedaan. Dit was te veel”, lacht hij. “Ik bleef altijd in mijzelf geloven. Het team heeft van mij een betere coureur gemaakt. Ik kan het team alleen maar bedanken, zij steunen mij al heel lang.”

Wat er nu volgt voor Martins? “Ik weet het niet. Nu ligt het aan de mensen om mij heen. Zij zullen alles doen wat zij kunnen voor mij”, aldus de nieuwe Formule 3-kampioen.