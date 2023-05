Alexander Albon zorgde vrijdagmiddag voor een vroegtijdig einde van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De Thais-Britse coureur van Williams crashte hard in Sainte Devote, waarna de rode vlag tevoorschijn kwam.

Op het moment van de crash stonden er nog een kleine vier minuten op de klok. De sessie door de straten van het prinsdom werd na het incident vanzelfsprekend niet meer hervat.

De crash was een fout van Albon, die veel te hard de bocht indook. Bij het insturen had hij last van overstuur, waardoor hij de omheining raakte. Albon hield behalve een paar pijnlijke knieën weinig aan het incident in VT1 over.