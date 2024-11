Max Verstappen scoorde in de jacht op zijn vierde wereldtitel op rij dit seizoen acht overwinningen. Wil je de hoogtepunten van die races nog eens bekijken? We hebben de korte samenvattingen van Viaplay voor je op een rij gezet. Bekijk hieronder nog eens de zeges van Verstappen in respectievelijk Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan, China, Emilia-Romagna, Canada, Spanje en São Paulo.

GP Bahrein 2024: Flitsende seizoenstart

GP Saoedi-Arabië 2024: Het volgende abc-tje

GP Japan 2024: Keizerlijke voorstelling

GP China 2024: Chinese dubbelslag

GP Emilia-Romagna 2024: Op het nippertje

GP Canada 2024: Lastige klus

GP Spanje 2024: Meevaller voor Max

GP São Paulo 2024: Meesterlijk in de regen

