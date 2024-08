Fernando Alonso besloot zondag na de Dutch GP in Zandvoort op z’n knieën te gaan. De Spanjaard heeft er naar eigen zeggen alles voor over om het geheim van de snelle McLaren te ontrafelen. De onboardcamera op zijn wagen registreerde na de race in Nederland hoe hij dat probeerde te doen.

Alonso eindigde afgelopen zondag als tiende. Bij het parkeren van de auto in parc fermé stond hij achter de wagen van Oscar Piastri. De Spanjaard stapte uit zijn Aston Martin en onderwierp de McLaren-bolide van Piastri vervolgens zichtbaar aan een lange inspectie. Daarbij ging Alonso op z’n knieën, liggend wilde hij zelfs kijken hoe het met bijvoorbeeld de diffuser zat. Het waarom moge duidelijk zijn: de MCL38 is volgens Alonso “de beste auto op dit moment.”

De coureur is dan ook benieuwd naar het geheim van McLaren, dat coureur Lando Norris zondag in Zandvoort met meer dan twintig seconden zag winnen. “Het team domineert momenteel het kampioenschap”, constateert Alonso. “En je wilt altijd inspiratie halen uit winnende auto’s, we proberen ervan te leren.”

