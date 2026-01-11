Het team van Mercedes heeft een uniek kijkje in de keuken gedeeld van het ontwerpproces van de W17. De Zilverpijlen plaatsten op hun sociale mediakanalen een video waarin coureur Andrea Kimi Antonelli zijn stoeltje voor het 2026-seizoen krijgt aangemeten. Volgens de jonge coureur, die in 2025 nog zijn Formule 1-debuut maakte, is de nieuwe uitdager wel wat anders dan de W16: ‘Het voelt wel wat kleiner’.

Het 2026-seizoen komt met rasse schreden dichterbij. De teams leggen daardoor de laatste hand aan zowel hun bolides als motoren, en daar hoort ook het passen van de stoel van de coureurs bij. Andrea Kimi Antonelli staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de Formule 1, en kreeg alvast zijn stoeltje aangemeten voor de aankomende Mercedes-uitdager, de W17.

De Italiaanse coureur wordt voorafgaand aan het pasmoment nog verteld dat alles in de cockpit hetzelfde zou moeten voelen als bij de W16. Toch merkt Kimi Antonelli meteen een paar verschillen op. “Het voelt wel wat kleiner dan de andere auto”, concludeert de Mercedes-coureur. Het team begint vervolgens met de metingen en checkt onder meer of de pedalen goed zijn afgesteld voor de jonge coureur.

