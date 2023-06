Max Verstappen boekt in Montreal eenvoudig zijn zesde overwinning van het seizoen. De Nederlander staat nu op 41 Grand prix-zeges en daarmee komt hij op gelijke hoogte met racelegende Ayrton Senna. Bovendien was Canada de honderdste overwinning van Red Bull Racing in de Formule 1. Bekijk hier de samenvatting van de Canadese Grand Prix.

