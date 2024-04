Ayrton Senna. Voor altijd een legende. Komende woensdag is het dertig jaar geleden dat de Braziliaan overleed aan de gevolgen van zijn zware crash op het circuit van Imola. Als eerbetoon brengt formule1.nl een aantal bijzondere video’s met Ayrton Senna in de hoofdrol. Vandaag: De historische crashes van Ayrton Senna en Alain Prost op Suzuka, in 1989 en 1990.

Video: Senna en Prost crashen in Suzuka (1989)



Video: Senna en Prost crashen opnieuw in Suzuka (1990)



