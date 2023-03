Nyck de Vries had zich de start van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 ongetwijfeld anders voorgesteld. De AlphaTauri AT04 doet tot nog toe niet wat hij wil. Gisteren kreeg hij steun van zijn teambaas Franz Tost die allerminst te spreken is over het werk dat zijn team afgelopen winter heeft afgeleverd.

