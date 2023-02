AlphaTauri-coureur Nyck de Vries kwam vanochtend voor het laatst in actie Bahrein. Waar de Nederlander vrijdag indruk maakte met een vierde tijd, deed hij vandaag wat rustiger aan.

Dat had een logische reden. “Vanochtend hebben we vooral veel longruns gedaan en ons gefocust op de wedstrijd”, aldus de Fries tegen Viaplay. “Natuurlijk zijn het niet helemaal dezelfde omstandigheden, omdat het veel warmer is, maar desalniettemin goed om te hebben gedaan.”