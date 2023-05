Om 16.00 uur begint straks de kwalificatie voor de GP van Monaco. De kwalificatie staat altijd garant voor spektakel. Denk maar even terug aan vorig jaar. De kwalificatiesessie in 2022 was er één met een staartje. Want was de crash van Sergio Pérez wel of niet een bewuste actie om zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen dwars te zitten? Bekijk hieronder nog eens de samenvatting van die kwalificatiesessie in Monaco.

