Video: Driver’s eye: Dit ziet Yuki Tsunoda tijdens een rondje op Imola

Alpha Tauri bereidde zich vorige week met een test op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola voor op het nieuwe seizoen. Tijdens de test met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda bevestigde de Italiaanse renstal een camera op het vizier van de Japanse coureur. Het leverde een prachtige ‘driver’s eye‘-video op. Rij mee met Yuki Tsunoda op het circuit van Imola.

Lees ook: Tsunoda: ‘Verheug me vooral op thuisrace op Suzuka – en natuurlijk Monaco’



Enkele jaren geleden bevestigde de Formule 1 ook al zo’n ‘driver’s eye’-camera op de helm van Pierre Gasly tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco. In onderstaande video ervaar je precies hoe kort de coureurs langs de vangrails scheuren in de straten van Monte Carlo.

Kijk ook: Video: Verstappen over simracen als leerschool en het verschil met de echte wereld