Zondagmiddag om 15.00 uur is het weer zover en doven de lichten voor de Grand Prix van Hongarije in Boedapest. De Hungaroring staat bekend als een kort, bochtig en daardoor voor de coureurs zeer uitdagend circuit. Max Verstappen, die vorig jaar ondanks een spin onderweg de race op zijn naam schreef, neemt ons in de simulator een rondje mee en vertelt over de moeilijkheidsgraad van het circuit.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email