Zondag staat de Grand Prix van Italië alweer op het programma in de ‘Temple of Speed’, oftewel op het circuit van Monza. Vorig jaar triomfeerde Max Verstappen. In een rondje in de simulator vertelt de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing over de specifieke uitdagingen van het circuit. Bekijk de video hieronder van Viaplay en rijd ter voorbereiding op de race van zondag een rondje mee met Max Verstappen…

