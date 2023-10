Zondag staat de Grand Prix van Mexico (21.00 uur Nederlandse tijd) op het programma op het circuit Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-stad. Max Verstappen won de race al vier keer en gaat dus op voor zijn vijfde overwinning in het land van zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. Rijd – om alvast in de stemming te komen voor de race – alvast een rondje mee over het circuit met Max Verstappen in de simulator. Zie hieronder de video van Viaplay.

Een sim-rondje met Max Verstappen in Mexico

Lees hier alles over de Grand Prix van Mexico 2023

