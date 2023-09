Max Verstappen hoopt zondag voor het eerst in zijn loopbaan de Grand Prix van Singapore te kunnen winnen. De tweevoudig wereldkampioen kent de uitdagingen en toont die tijdens een rondje in de simulator. Dat gebeurt overigens met nog de lay-out van vorig jaar – voor de editie van 2023 worden enkele aanpassingen aan het circuit gedaan. De uitdagingen in Singapore zijn er echter niet minder om. Verstappen laat het je in dit sim-rondje zien en vertelt erover:

Nieuws, achtergronden, historie, tijdschema: hier lees je alles over de Singapore GP

Video Viaplay: sim-rondje

