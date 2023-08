Max Verstappen won de afgelopen twee jaar de Dutch GP op Zandvoort en hoopt zondag zijn trilogie te voltooien. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull kent het circuit als zijn broekzak. In een rondje in de simulator vertelt hij in onderstaande video van Viaplay over de uitdagingen van het circuit.

