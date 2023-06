Max Verstappen neemt je een rondje mee over Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, komende zondag weer decor van de Canadese Grand Prix. De regerend wereldkampioen van Red Bull won vorig jaar in de Canadese hoofdstad. In onderstaande video vertelt hij tijdens zijn rondje in de simulator over de uitdagingen van het circuit.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email