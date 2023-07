Sergio Pérez mag in leidende positie in ronde 14 als eerste naar binnen voor nieuwe banden. Teamgenoot Max Verstappen is daar duidelijk niet over te spreken en laat dat duidelijk merken over de boordradio. Bekijk hier de beelden even terug van de pitstop van Sergio Pérez en het commentaar van Max Verstappen, die even later zelf naar binnen komt en niet veel later de leiding pakt.

Maar even later – na zijn eigen pitstop – gaat Max Verstappen gewoon voorbij aan zijn teamgenoot Pérez.

