De kop is er bijna af, de eerste dag van de wintertest staat op punt van beginnen. Het betekent niet dat de bolides pas vanaf deze woensdag letterlijk de eerste meters maken. Ook in 2024 zijn er voorafgaand aan de wintertest uiteraard al de zogeheten shakedowns geweest. Daarbij wordt, vaak al voor de presentatie van een wagen, gekeken of een en ander in de basis werkt.

Veel Formule 1-teams gebruiken het circuit van Silverstone traditiegetrouw voor een shakedown, aangezien velen van hen nu eenmaal gevestigd zijn in Engeland. Sommige deden het al ver voor de teampresentatie, anderen verbonden dat alles juist aan elkaar. En dan zijn er ook nog de filmdagen waarbij de auto alvast uitgeprobeerd kan worden, zij het in beperkte mate. Het echte testen begint echter zoals altijd vandaag, op het Bahrein International Circuit.

Enkele beelden van shakedowns en filmdagen:



