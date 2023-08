Zandvoort staat de komende dagen volledig in het teken van de Formule 1 en zal volledig oranje kleuren. Onze collega’s van Viaplay namen al een kijkje op de boulevard en spraken met een aantal Nederlandse F1-fans, die zich vergaapten aan een oude Red Bull-bolide van Max Verstappen. Bekijk hieronder de video over de fans in Zandvoort.

Lees hier alles over de Dutch GP 2023 in Zandvoort met o.a. het complete tijdschema

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine ligt in de winkel, maar is ook online te bestellen.In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!