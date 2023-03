De nieuwe Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur toonde zich gisteren meteen na de kwalificatiesessie in Jeddah tevreden over de tweede tijd van Charles Leclerc, achter polesitter Sergio Pérez. Leclerc start vanwege een gridstraf echter vanaf P12. Vasseur verwacht tijdens de race een strategisch gevecht, zo vertelde hij. Leclerc rekent in de race op een sterke comeback van Max Verstappen, die achter hem start vanaf P15. “De Red Bulls zijn van een andere planeet.” Bekijk hieronder het interview.

