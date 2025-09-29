Ferrari-baas John Elkann bracht afgelopen weekend een bezoek aan het Vaticaan. Tijdens een officiële audiëntie bij paus Leo XIV overhandigde hij het hoofd van de kerk een aantal indrukwekkende stukken Ferrari-memorabilia. Elkann had onder andere een stuurwiel uit de Formule 1-bolide van Charles Leclerc bij zich. De paus was behoorlijk onder de indruk van het voorwerp.

Tijdens zijn bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek verraste Elkann de paus met onder andere een stuurwiel en een modelauto van een Ferrari. “Is dit een echte? Van een echte raceauto?”, vroeg de paus toen hij het stuur in handen nam. “Jazeker”, verzekerde Elkann, “deze is echt gebruikt.” De leider van de katholieke kerk leek behoorlijk gefascineerd door het voorwerp; de schakelflippers werden gretig heen en weer geklikt.

Ferrari en de Rooms-Katholieke Kerk

“Dit is bedoeld om u te herinneren aan uw passie voor autorijden en u aan te moedigen zelf te rijden”, lichtte Elkann toe. Uit eerdere interviews is gebleken dat de paus nooit een chauffeur heeft gehad, omdat autorijden een van zijn grootste hobby’s is.

LEES OOK: Oud-coureur Marc Surer fileert Hamilton: ‘Een verwend kind’

Ferrari en de Rooms-Katholieke Kerk hebben altijd een bijzondere relatie gehad. In 1988 bracht de toenmalige paus, Johannes Paulus II, een bezoek aan Maranello. Hij werd destijds rondgereden in een speciale Ferrari Mondial Cabriolet. Zijn opvolger, paus Benedictus XVI, kreeg in 2005 de vierhonderdste en tevens laatste Ferrari Enzo-hypercar cadeau. Deze blitse bolide werd geveild, waarbij de opbrengsten werden gebruikt voor de slachtoffers van de tsunami’s in de Indische Oceaan.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.