Ferrari heeft Arthur Leclerc zijn eerste ervaring in een Formule 1-auto gegeven. Arthur ging de baan op in een Ferrari uit 2022, waarmee zijn broer Charles een serieuze gooi naar de wereldtitel deed.

Als jonge coureur is het erg belangrijk om een band te hebben met een bestaand Formule 1-team, zoals bijvoorbeeld Ferrari. Deel uitmaken van zo’n driver academy is vaak een belangrijke stap richting de Formule 1. Sergio Pérez, Mick Schumacher, en natuurlijk Charles Leclerc, maakten allemaal hun debuut in de sport als lid van de Ferrari Driver Academy (FDA).

Arthur Leclerc kon zich tot voor kort ook lid van de Ferrari Driver Academy noemen. Maar na een ietwat teleurstellend resultaat in zijn debuutseizoen in de Formule 2, verlaat de jongere broer van Charles de competitie en daarmee ook de FDA. Toch is de relatie tussen Leclerc en Ferrari niet voorbij. Het team kondigt aan dat Leclerc vanaf dit seizoen de testcoureur is van de Italiaanse renstal. Hij zal de auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz verder ontwikkelen. Om hem meteen een voorproefje te geven van het vermogen van een Formule 1-auto, zette het team de Monegask in de auto van zijn broer uit 2022.

Het is overigens niet de enige aankondiging die Ferrari doet. Formule 2-talent Ollie Bearman is namelijk aan de line-up van reservecoureurs toegevoegd voor 2024. Bearman voegt zich daarmee bij Antonio Giovinazzi en Robert Shwartzmann, die beiden al langere tijd reservecoureur van Ferrari zijn. Bearman wordt gezien als een van de grootste talenten in de Formule 2 op dit moment. In zijn debuutseizoen in 2023 zette Bearman al vier overwinningen op zijn naam.

Ook maakte Ferrari de naam van de nieuwe auto bekend. Leclerc en Sainz zullen in 2024 met de SF-24 rijden, de opvolger van de SF-23. Dat klinkt misschien als een logische voortzetting van de naam, maar dat is niet bepaald waar de auto’s van Ferrari om bekend staan. In 2022 reed Ferrari namelijk met de F1-75, in 2020 met de SF-1000 en in 2018 met de SF71H.

