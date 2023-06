Sergio Pérez sneuvelde in het tweede deel van de kwalificatie voor de Spaanse GP. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing schoot bij het ingaan van bocht 5 rechtdoor het grind in, hetgeen hem in het vervolg van Q2 duur kwam te staan. Pérez kwam niet verder dan de elfde tijd. Zie hieronder de beelden.

