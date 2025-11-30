De gemoederen liepen hoog op na afloop van de kwalificatie in Qatar. In de persruimte van het Losail International Circuit zocht George Russell de confrontatie op met McLaren-collega Lando Norris. In een eerder interview zou Russell hebben gehoord dat Norris hem de schuld gaf van zijn teleurstellende kwalificatie; de WK-leider eindigde immers achter teamgenoot Oscar Piastri. Een geïrriteerde Norris haalde vervolgens fel uit naar de media.

Lando Norris moest zaterdag genoegen nemen met de tweede startplek voor de GP van Qatar. Teamgenoot Oscar Piastri, die eerder de sprintrace op zijn naam had geschreven, zette opnieuw de snelste tijd neer. In de interviews na afloop van de sessie was de 26-jarige Brit zichtbaar aangeslagen. Hij kan dit weekend zijn eerste wereldtitel veroveren, maar met Piastri op poleposition heeft hij niet de beste uitgangspositie voor een nieuwe zege.

‘Totale onzin’

George Russell – die zelf als vierde kwalificeerde – zorgde daarna voor nog meer irritaties bij Norris. In de persruimte kwam hij naast zijn landgenoot te staan, waar hij hem confronteerde met uitspraken die hij in een eerder interview had opgevangen. “Klopt het dat jij hebt gezegd dat je door mij de eerste bocht hebt verprutst?”, vroeg Russell met een grijns. Norris was er duidelijk niet van gediend. “Hoe kom je daarbij?”, reageerde hij geïrriteerd. Russell wees over zijn schouder: “Dat hoorde ik verderop”, antwoordde hij onschuldig. “Man, het is de media… dat is natuurlijk totale onzin”, snauwde Norris. “Jammer dat je hen eerder gelooft dan mij.”

“Het klonk wel als iets dat jij zou zeggen”, grapte Russell nog. “Ik weet niet eens wat er gebeurde”, antwoordde Norris verbaasd. “Waar was jij überhaupt? Volgens mij liet je me gewoon passeren in bocht één.” Langzaam verscheen er weer een lach op het gezicht van de McLaren-coureur. “Ik heb het van haar gehoord”, zei Russell, terwijl hij opnieuw naar een verslaggever wees. “Zij krijgt geen interviews vandaag”, besloot Norris kortaf. Bekijk de hele interactie hieronder!

