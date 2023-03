Lance Stroll kroop vandaag voor het eerst sinds hij vorige maand een polsblessure opliep weer achter het stuur van een Formule 1-auto. Erg soepel verliep dat niet. VT1 viel deels in het water door technische problemen en in VT2 had de Canadees flink last van zijn gekwetste hand.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email