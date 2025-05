Filmliefhebbers opgelet! De laatste trailer voor F1: The Movie is op maandag door de Formule 1 onthuld. In de nieuwe beelden is onder meer te zien hoe hoofdpersoon Sonny Hayes, gespeeld door Brad Pitt, het opneemt tegen zijn jongere teamgenoot Joshua Pearce, gespeeld door Damson Idris. Ook Max Verstappen maakt alvast een cameo, voorafgaand aan de releasedatum van 25 juni.

De film wordt geregisseerd door Joseph Kosinski, bekend van Top Gun: Maverick, en geproduceerd door onder meer Lewis Hamilton en Pirates of the Caribbean-producer Jerry Bruckheimer. De nieuwe trailer is de laatste voordat de film vanaf 25 juni in de bioscopen draait. Authenticiteit staat hoog in het vaandel bij de aankomende Hollywood-blockbuster. Eerder onthulde regisseur Kosinki al dat Pitt zelf de auto’s bestuurt, onder begeleiding van Hamilton.

Het verhaal gaat over Sonny Hayes, Pitt, ‘een van de fenomenen van de jaren 90 in de Formule 1 totdat er een groot ongeluk gebeurt’. Hayes wordt door zijn voormalige teamgenoot, gespeeld door Javier Bardem, dertig jaar later gevraagd om weer terug te keren in de koningsklasse, en zo het team, het fictieve Apex Grand Prix, weer aan de top te helpen. “Maar als de motoren brullen, komt het verleden van Sonny bovendrijven en ontdekt hij dat in de F1 je teamgenoot je grootste concurrent is, en de weg naar verlossing er eentje is die je niet alleen aflegt.”

Bekijk de trailer hier:

