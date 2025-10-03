Slechts enkele minuten nadat het circuit was vrijgegeven na de crash van George Russell, zorgde Liam Lawson in VT2 in Singapore voor de tweede rode vlag. De Nieuw-Zeelander raakte de muur bij het uitkomen van bocht 17 en verloor zijn rechtervoorband. Zijn bolide strandde bij de ingang van de pitstraat. Lawson maakte een flinke klapper, waardoor zijn auto iets meer vonken veroorzaakte dan we gewend zijn op het Marina Bay Street Circuit.

Nadat George Russell zijn waterloo vond in de zestiende bocht, moest ook Liam Lawson zijn tweede vrije training voortijdig beëindigen. Onder de kunstlichten van Marina Bay leek hij zich te vergalopperen bij het uitkomen van bocht 17. Zijn rechtervoorband werd van de velg gerukt, waarna zijn auto – schrapend over het asfalt – tot stilstand kwam bij de pitstraat.

Zodoende werd de tweede rode vlag van de sessie gezwaaid. De vrijdag van Liam Lawson kwam vroegtijdig ten einde in Singapore. Slechts twee weken geleden vierde hij nog zijn beste resultaat ooit in de Formule 1. In de GP van Azerbeidzjan kwam de Racing Bulls-coureur als vijfde over de streep.

