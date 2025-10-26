Tijdens de openingsrondes van de Grand Prix van Mexico gebeurde er iets wat absoluut niet thuishoort in de Formule 1: marshals bevonden zich nog op de baan terwijl het veld al op volle snelheid voorbijraasde. Liam Lawson schrok zich een hoedje toen hij opeens marshals zag terwijl hij zijn bolide de bocht instuurde.

“Oh mijn god, maak je een grapje? Zag je dat net? Ik had ze echt kunnen raken!” riep de Nieuw-Zeelander geschrokken over de boordradio. Op de onboardbeelden is goed te zien dat de marshals nog bezig waren met het opruimen van brokstukken, terwijl Lawson met hoge snelheid langs kwam.

De FIA heeft nog geen officiële verklaring afgegeven, maar het incident roept opnieuw vragen op over de veiligheid en de communicatie tussen wedstrijdleiding en baanposten. Normaal gesproken mogen marshals de baan pas betreden wanneer er een Safety Car of Virtual Safety Car is uitgeroepen en het volledig veilig is voor de medewerkers.

Bekijk hieronder de beelden van het moment waarop Lawson de marshals tegenkomt:

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap…….pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025



