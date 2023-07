Weet je het nog, de legendarische inhaalactie van Max Verstappen buitenom bij Felipe Nasr in Blanchimont tijdens de Belgische GP in 2015? Of de zware startcrash van Romain Grosjean in 2012? En wat te denken van de spectaculaire inhaalactie van Mika Häkkinen bij Michael Schumacher in 2000? Bekijk hieronder nog eens de beelden terug van vijf spraakmakende momenten uit de geschiedenis van de Grand Prix van België.

In zijn debuutjaar bij Scuderia Toro Rosso (2015) krijgt Max Verstappen de handen op elkaar met een spectaculaire inhaalmanoeuvre buitenom in Blanchimont, een actie die hij de week ervoor nog had geoefend met Atze Kerkhof in de sim.

Tijdens de Belgische Grand Prix van 2000 weet de Fin Mika Häkkinen in zijn McLaren met een gewaagde actie Michael Schumacher te verschalken.

Brokkenpiloot Romain Grosjean werd in 2012 één race geschorst vanwege zijn startcrash in Spa, waarbij hij Fernando Alonso en Michael Schumacher uitschakelde.

In 2016 doet Kimi Räikkönen er alles aan om Max Verstappen in te halen, maar de jonge Limburger weet ook wat verdedigen is, tot frustratie van de Fin.

Michael Schumacher en David Coulthard krijgen het in 1998 eerst op de baan met elkaar aan de stok, maar gaan ook ernaast nog even de strijd aan.

Bekijk onze pagina van de Grand Prix van België met het complete tijdschema en veel meer

De Grand Prix van Nederland komt eraan en wij zijn er helemaal klaar voor! Pre-order alvast jouw exemplaar van de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij op 3 augustus verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!