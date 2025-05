De eerste ‘auto’ van Lily Piquet-Verstappen, de dochter van Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet, is een feit. De Automobile Club de Monaco heeft een prachtige speelgoedauto aan de viervoudig wereldkampioen gegeven ter gelegenheid van de geboorte van zijn dochter. Hiermee kan het nieuwste lid van de Verstappen-familie alvast haar vader achterna gaan.

Begin mei kwam het nieuws naar buiten dat Lily Piquet-Verstappen is geboren. De kersverse ouders deelden het heugelijke nieuws in de aanloop van de Grand Prix van Miami via een Instagram-post. Al gauw begonnen de eerste felicitaties binnen te druppelen, en ook cadeaus voor de jonge Verstappen konden niet uitblijven. De Automobile Club de Monaco, het bestuursorgaan achter alle autosport dat in het stadstaatje plaatsvindt, deelt op hun X-kanaal beelden van het cadeau dat zij aan Lily hebben gegeven, geïnspireerd door het beroep van haar vader.

LEES OOK: Max Verstappen vader geworden van dochter Lily: ‘Moeder en kind maken het goed’

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Vader Max achterna?

Op de beelden is een mooie witte speelgoedauto te zien, mét een nummer één op de zijkant. Zo kan Lily net als vader Max Verstappen met het nummer rondrijden. Of Lily op een dag de kans krijgt om net als haar vader de Formule 1 in te gaan, moet natuurlijk nog blijken. “Dat zou niet ideaal zijn”, grapte de Nederlander recent nog tegen de media over een potentiële carrière als Formule 1-coureur voor zijn dochter. “Je moet natuurlijk aan je kinderen laten zien dat sporten goed is, maar dat hoeft niet per se uiteindelijk Formule 1 of autosport te zijn. Er zijn heel veel sporten die ze kan beoefenen.”

(Foto credit: Automobile Club de Monaco)

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.