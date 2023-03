Max Verstappen was meteen na de race in Saoedi-Arabië tevreden over plek twee en het feit dat hij met de snelste raceronde op de valreep nog een extra WK-punt veroverde ten koste van racewinnaar en teamgenoot Sergio Pérez. Maar toch hield hij gemengde gevoelens aan het weekend over. “We hebben de schade beperkt gehouden, maar we hadden hier moeten winnen.”Bekijk hieronder zijn reactie.

