Max Verstappen was tijdens de kwalificatiesessie voor de Grand Prix van België even niet zo blij over de gekozen strategie. En dat liet hij in de korte adempauze tussen Q2 en Q3 duidelijk blijken aan zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase, die hem over de boordradio echter van repliek diende. Na afloop van de kwalificatie, waarin Verstappen met overmacht naar de snelste tijd reed, werd al snel de vrede tussen de twee weer getekend. Bekijk hier even het bewuste fragment terug.

