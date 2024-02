Dit weekend begint het nieuwe Formule 1-seizoen in Bahrein. Vorig jaar won Max Verstappen zeer overtuigend de openingsrace van het seizoen in Bahrein, hetgeen een voorbode bleek van een historisch jaar met liefst negentien GP-zeges voor de Red Bull-coureur. Bekijk hieronder – om alvast in de stemming te komen – nog eens de korte samenvatting van Viaplay van de GP van Bahrein 2023.

Video: samenvatting GP Bahrein 2023

