Als Brazilianen na een race zeggen de nieuwe Senna te hebben gezien, weet je dat er iets bijzonders is gebeurd. We gaan terug naar 2016 wanneer Max Verstappen een masterclass geeft in de regen op Interlagos.

Het regende onafgebroken op het circuit in São Paulo en daardoor kende de race een chaotisch verloop. Bekijk hier de beelden van de start:

Dan de magistrale inhaalactie van Max Verstappen op Nico Rosberg. Wanneer de safetycar naar binnen wordt geroepen, passeert de jonge Nederlander de Mercedes-coureur op een geweldige manier buitenom.

En natuurlijk kunnen we niet om hét moment heen dat de hele wereld over ging. Verstappen verliest de controle over de Red Bull, gaat haaks op de vangrail af, maar krijgt op wonderlijke wijze de bolide weer in het rechte spoor.

In een tumultueuze race besluit Verstappen laat in de wedstrijd toch nog maar eens een nieuw setje full wets te gaan halen, waardoor hij terugvalt tot ver buiten de punten. Verstappen lijkt daarmee kansloos voor een goed resultaat, maar wat volgt is een weergaloze inhaalrace van zelden tot nooit eerder vertoonde klasse.

Verstappen gaat ontketend in de rondte, hengelt concurrent na concurrent binnen en vecht zich een weg naar het podium. De hele wereld geniet die dag van het talent dat Max Verstappen is. De winnaar die dag? Lewis Hamilton, maar daar heeft vrijwel niemand het over.

