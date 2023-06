Na drie foutloze trainingen toonde Max Verstappen zich ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje superieur. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull verzekerde zich zeer overtuigend van pole position, bijna een halve seconde voor Ferrari-coureur Carlos Sainz. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez sneuvelde in Q2 van de kwalificatie en start morgen in principe vanaf P11. Zie hieronder nog eens de beelden van het slot van de kwalificatie.

