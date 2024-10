Opnieuw een rode vlag in Mexico dit weekend. George Russell, de snelste in de eerste trainingsessie, maakt een megaklapper in het eerste gedeelte van de tweede vrije training tijdens de GP van Mexico. De Mercedes-coureur rijdt op dat moment een ronde op de testbanden van Pirelli en raakt in bocht 8 hard de kerbstone waardoor hij de controle over zijn bolide verliest.

