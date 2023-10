Fernando Alonso heeft tijdens de afgelopen Grand Prix in Austin weinig kunnen rijden met de nieuwe upgrade van Aston Martin. Reden te meer om het nieuwe pakket eens flink aan de tand te voelen tijdens de vrije trainingen in Mexico. Tijdens een vliegende ronde in VT2 gaat het mis en verliest de Spanjaard de controle over de AMR23. De monteurs halen opgelucht adem wanneer Alonso na een 360 graden-spin de bolide uit de muur weet te houden en zijn weg kan vervolgen. Bekijk hier de video van Viaplay:

