Charles Leclerc doet wat de tifosi het liefste zien in Monza: winnen in een Ferrari. Na een gewaagde pitstopstrategie verslaat hij de beide McLarens en gaat hij er met de zege vandoor. Het publiek staat op de banken en overschreeuwd het geluid van de motoren. Bekijk hier de beelden van Viaplay.

Leclerc laat tifosi juichen in Italië

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!