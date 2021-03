Video: nieuwe Haas-bolide voor het eerst in het echt te zien bij shakedown in Bahrein

Het team van Haas presenteerde eerder al haar niet onomstreden (Russische) livery, maar dat was nog niet op de nieuwe auto. De eerste glimp van de VF-21 is nu te zien tijdens de shakedown in Bahrein.

Lees ook: From Russia with Love? Haas toont nieuwe 2021-kleurstelling met Russisch tintje

Mick Schumacher had daarbij de eer de VF-21 als eerste de baan op te sturen. De Duitser neemt zo een voorschot op de aftrap van zijn debuutseizoen. Haas werkt in Bahrein een zogenaamde filmdag af, waarop maximaal honderd kilometer mag worden gereden. De verwachting is dat Schumacher die fiftyfify deelt met teamgenoot Nikita Mazepin.

(tekst loopt door onder de video)

The #VF21 breaks cover! Our shakedown in Bahrain is underway 🇧🇭#HaasF1 pic.twitter.com/oyoQ9DdW1k — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 11, 2021

Schumacher en Mazepin splitten ook de drie testdagen in Bahrein stuk-voor-stuk. De Duitser neemt daarbij vrijdag de ochtenddienst voor zijn rekening. Het was voor Haas trouwens nog wel even spannend of het de shakedown wel zoals gepland kon afwerken: het Amerikaanse team kon de Ferrari-motor achterin de VF-21 woensdag pas voor het eerst aanzwengelen, vanwege de reisrestricties in Europa.

(tekst loopt door onder de video)

Of Haas’ VF-21 het hele seizoen in de kleuren van titelsponsor Uralkali te zien is, is nog maar de vraag. Het anti-dopingagentschap WADA onderzoekt nog of de livery niet in strijd is met de uitspraak van het internationaal sporttribunaal CAS dat Russische atleten momenteel niet onder hun eigen vlag aan officiële wereldkampioenschappen mogen meedoen vanwege Ruslands overtredingen van de dopingwet.

Lees ook: WADA onderzoekt ‘Russische’ livery van Haas