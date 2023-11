Tijdens de enige vrije training voor de Grand Prix van Brazilië komen Lando Norris en Nico Hülkenberg met elkaar in aanraking. Op het Autódromo José Carlos Pace lijkt de Duitser niet goed in zijn spiegels te kijken waardoor hij de McLaren-coureur over het hoofd ziet. Bekijk hier de beelden:

