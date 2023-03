Nyck de Vries gaat in het begin van Q1 van de kwalificatiesessie in Saoedi-Arabië even in de fout en spint. De spin blijft zonder ernstige gevolgen voor de AlphaTauri-coureur. Het lukt hem even later echter niet om door te dringen tot Q2. De Vries blijft steken op de achttiende tijd. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda sneuvelt. Bekijk hieronder de beelden van de spin.

