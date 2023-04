Het was een kwalificatie met twee gezichten voor Red Bull Racing. Sergio Pérez viel uit in Q1 van de sessie, nadat hij in bocht 3 rechtdoor was geschoten, terwijl Max Verstappen zich op dominante wijze verzekerde van pole position. Bekijk hieronder nog eens de ontknoping van Q3 van de kwalificatie.

